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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 1598 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانًا بكفر الشيخ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:45 م
استخراج 1598 بطاقة
استخراج 1598 بطاقة رقم قومي للسيدات
عمرو الشامي
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تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 1598 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، في بيان لها، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومى، لـ200 سيدة وفتاة بقرية الشطوط التابعة لمركز بيلا، ليصبح إجمالي ماتم استخراجه 1598 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

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