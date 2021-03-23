حملة مكبرة لملاحقة المخالفين بحي شرق الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة، بمنطقة عزبة سعد بنطاق الحي، شملت محيط المدينة الجامعية ومدرسة عباس العقاد.وأسفرت الحملة مكبرة التي نفذها حي شرق بالتنسيق مع وحدة مباحث شرق برئاسة الرائد عادل نبيل، عن تحرير 44 محضر لمخالفات متنوعة وهي؛ 7محاضر لإشغال الطريق، و4 محاضر عدم إعلان أسعار و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية.كما تم تحرير 6 محاضر من خلال مكتب السلامة والصحة، و9 محاضر من خلال مراقب الأغذية، و11محضر من خلال مكتب تأمينات سيدي جابر، جاءت الحملة استمرارًا لحملات حي شرق المكبرة والشاملة لضبط المخالفات وفرض الانضباط.وشارك في الحملة مكتب تموين شرق ومكتب تأمينات سيدي جابر والطب البيطري ومكتب الصحة، وإدارات؛ اشغال الطريق والإعلانات والمتابعة الميدانية ورخص المحلات.