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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: فرض غرامات تبديد المياه على المزارعين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:54 م
المياه على المزارعين
المياه على المزارعين
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من التقليدي بالغمر في عدة محافظات لترشيد استهلاك المياه، ولتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري، طبقا للقرار الوزارى رقم 2 لسنة 2021، بشأن تحويل زمام إلى الري السطحي إلى طرق الري الحديث وتتمثل فى الرش والتنقيط بدلا من الرى التقليدى بالغمر في زمام 118861 فدانا بزمام ترعة النصر بغرب الدلتا، بالإضافة إلى بعض الزمامات التي يتم تحويلها للري الحديث والموقعة على الخرائط ومنها زمام هندسة ري النصر بمحافظة البحيرة على مساحة 55940 فدانا، وزمام هندسة بر أيمن البنجر، وكذلك منطقة علم المرقب هندسة ري الفتح بالإسكندرية على مساحة 47975 فدانا.

كما سيتم تنفيذ المشروع طبقًا للقرار فى منطقة الري الغمر بهندسة أيسر البنجر بمحافظة مرسى مطروح، على مساحة 5946 فدانا، وترعة بهيج بهندسة ري الحمام 9000 فدان بزمام مركز برج العرب بالإسكندرية.

وأكد قرار وزير الموارد المائية والري على منح المزارعين وملاك الأراضي مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرار الوزاري والعمل به لتحويل نظام الري بأراضيهم للري الحديث، مع إخطار أجهزة الوزارة بالتنفيذ والاعتماد من اللجنة الإقليمية بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة.

كما سيتم تطبيق غرامات تبديد المياه للمخالفين طبقا لأحكام قانون الري والصرف رقم 12 لعام 1984 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة، بعد انتهاء المهلة المحددة وحتى تمام التحويل والتنفيذ لأحد أنظمة الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.
«الري»: فرض غرامات تبديد المياه على المزارعين
«الري»: فرض غرامات تبديد المياه على المزارعين
«الري»: فرض غرامات تبديد المياه على المزارعين
«الري»: فرض غرامات تبديد المياه على المزارعين
«الري»: فرض غرامات تبديد المياه على المزارعين
«الري»: فرض غرامات تبديد المياه على المزارعين

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