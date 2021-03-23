جهود مكثفة لضبط المتهمين بطعن شاب بسبب تربية الحمام في الزاوية الحمراء

تكثف ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملاتها الموسعة؛ لكشف ملابسات الاعتداء على شاب بسلاح أبيض بمنطقة الزاوية الحمراء.تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوصول شاب إلى أحد المستشفيات مصاب باعتداء بسلاح أبيض في رأسه.وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وبين أحد جيرانه مشاجرة بسبب قيام جاره بتربية الحمام في البلكونة، وفى يوم الواقعة قام ابن جاره بالاستعانة بإصدقائه واعتدوا على المجنى علية بسلاح أبيض "مطواة" في رأسه، وأن المتهمين لا تتعدى أعمارهم الـ 15 عاما ولاذوا بالفرار عقب الواقعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.