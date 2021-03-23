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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«السقا» يخاف من الفئران.. نجوم يعانون من فوبيا الحيوانات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:55 م
السقا
السقا
هويدا سعيد
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حل الفنان محمد منير، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، وكشف خلال الجزء الثالث من الحلقة عن أنه لديه فوبيا من الحصان، وترصد الدستور أشهر الفنانين الذين لديهم فوبيا من الحيوانات.

ماهي فوبيا الحيوانات؟
فوبيا الحيوانات هو الشعور بخوف شديد من أحد أنواع الحيوانات مثل الكلاب والقطط والفئران، يرتبط هذا الشعور مع نوبة من القلق والتوتر، وهي نوع من الاضطرابات النفسية التي تصيب الشخص نتيجة تراكم مخاوف داخله من شيء ما، ويجعله يتصرف بفعل غير عقلاني.

وهناك بعض الفنانين يعانون من فوبيا الحيوانات:

محمد منير
صرح المطرب محمد منير أن لديه فوبيا من الحصان، لايستطيع ركوب الخيل بسبب خوفه الشديد منها.
«السقا» يخاف من الفئران..
أحمد السقا
قال السقا إن لديه فوبيا من الفئران، يخاف من الفئران، لا يواجهها أبدًا بل يفضل الجري من أمامها.
«السقا» يخاف من الفئران..
أمينة خليل
قالت أمينة خليل في أحدي اللقاءت التلفزيونية إن لديها فوبيا من الأرانب وتخاف منهم، ومن المستحيل أن تستطيع رؤيتهم أو أن تتعامل معهم.
«السقا» يخاف من الفئران..
حسن الرداد
صرح الفنان حسن الرداد أنه لديه فوبيا من الكلاب، عكس زوجته أيمي سمير غانم.
«السقا» يخاف من الفئران..

خالد سليم
قال الفنان خالد سليم إنه يخاف من "الفأر"، مما جعل لديه فوبيا منه.
«السقا» يخاف من الفئران..

أمير كرارة
صرح الفنان أمير كرارة أنه يخاف من الكلاب، لديه فوبيا منها، لا يستطيع أن يمر من مكان كلاب.
«السقا» يخاف من الفئران..
   

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