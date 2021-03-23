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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:53 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع أحمد السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط، خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير المنظومة وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الأعمال الجارى تنفيذها بمكاتب البريد، ومعدلات التنفيذ في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد وتحويلها إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات. 

وقال المحافظ إنه جارى العمل بعدد 47 مركز بريد بالقرى الاكثر احتياجًا المستهدفة بمبادرة تطوير الريف المصرى بالتنسيق مع كافة الجهات، لافتًا إلى أن المحافظة بها 195 مكتب بريد في مختلف المراكز والمدن والقرى تم تطوير ورفع كفاءة 73 مكتب حتى الآن وجاري استكمال أعمال التطوير وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لافتًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة معلنًا دعمه لكافة جهود الهيئة القومية للبريد في تطوير مكاتبها والتوسع في إنشاء مكاتب بريدية جديدة للتيسير على المواطنين ومنع الزحام والحصول على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين. 

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