أوكرانيا: مجلس الوزراء سمح للأجانب بدخول البلاد بشرط

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سمح للأجانب بدخول البلاد بشرط الحصول على اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتكون نتيجته سلبية.وأضاف ستيبانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - " لقد تم إجراء تغييرات على المعبر الحدودي.. وبغض النظر عن الدولة التي يأتي منها الأجانب، يتعين على الجميع تقديم شهادة تثبت سلبية اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا".وأوضح وزير الصحة أنه يلزم إجراء الاختبار خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل دخول أوكرانيا.ويذكر أن أوكرانيا سجلت اليوم 11 ألفًا و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و565 ألفًا و732 إصابة، وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس حتى الآن مليونا و268 ألفًا و886 متعافيًا في حين بلغت حصيلة الوفيات 30 ألفًا و431 وفاة.