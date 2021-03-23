وفاة أحد ضحايا حريق شركة العامرية للبترول فى الإسكندرية

بعد مرور عدة أيام على نشوب حريق بشركة إسكندرية للبترول، لقي المهندس أحمد تاج، مدير إدارة بشركة العامرية لتكرير البترول، مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث الحريق الذي اندلع الخميس الماضي.وقال مصدر طبي بمستشفى العامرية إن المهندس تاج هو إحد المصابين الخمسة جراء إصابته فى الحريق الذي نشب إثر ثقب في المواسير الموصلة للصهاريج، وتنكات التقطير، داخل شركة العامرية للبترول.وأشار إلى أنه أصيب بحروق مختلفة من الدرجة الثانية والثالثة قبل نقله عقب الحادث مباشرة وأجريت له بعض جراحات الطوارئ إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفي متأثرًا بإصابته.وكان قد أصيب 5 أشخاص بحروق فى الحادث تم نقلهم إلى مستشفى العامرية المركزي والميري انتقل فريق من نيابة العامرية أول، إلى موقع حريق لمعاينة أسباب وقوع الحادث، كما توجه إلى المستشفي، لسؤالهم إذا سمحت حالاتهم عن تفاصيل الحادث وأسباب وقوعه.كان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربي الإسكندرية.وبانتقال الشرطة والحماية المدنية، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولى نشوب الحريق في أحد المواسير الموصلة للصهاريج.وتم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، بواسطة 10 سيارات إطفاء تابعة لقوات الدفاع المدني ومكافحة الحريق في الإسكندرية، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.