محافظ القليوبية يتفقد مدينتى كفر شكر وبنها لمتابعة مشروعات الصحة والمياه

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فى جولة تفقدية عددا من المشروعات بمدينتى كفر شكر وبنها لمتابعة المشروعات في قطاعي الصحة والمياه.واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.كما تفقد المحافظ مستشفى كفر شكر المركزي بعد تشغيلها واستقبال المرضى حيث وجه الهجان بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء في التخصصات التي يوجد بها عجز وندرة.وعلى جانب آخر تجهيز غرف عناية مركزة لغير مرضى الكورونا للاستفادة من المستشفى بشكل كامل حيث تفقد المحافظ قسم الاستقبال واطمأن على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كما تفقد غرف الفرز والملاحظة وغرف تسجيل بيانات المرضى.كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوي واطمأن على المرضى وتحدث إليهم عن الخدمة المقدمة موجها حسن المعاملة وتوافر الأدوية والتأكيد التام على أعمال صيانة الماكينات والأجهزة.كما تفقد المحافظ قسم العناية المركزة والعيادات الخارجيه لمتابعة سير العمل، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه والتي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي وقها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.ثم تابع الهجان جولته بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات بعد الانتهاء منها، بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.كما تابع المحافظ أيضا أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم الإنتهاء منها وتسليمها، وتم تركيب تانك الأكسجين وجاري تسليم المستشفى وإدخالها الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 إلى 105 سرير.وتابع المحافظ الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل، وشدد على ضرورة توافر الأجهزة تمهيدا لاستقبال المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات لحلها فورا.