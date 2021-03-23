وكيل تعليم مطروح يتابع استعدادات مدرسة الرسمية لغات لتقييم اعتماد الجودة

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، استعدادات روضة أطفال مدرسة مطروح الرسمية المتميزة لغات للتقييم المركزي لاعتماد الجودة خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا لمشرفات الروضة ضرورة مواصلة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتشريف المدرسة والمحافظة أمام لجنة هيئة اعتماد الجودة.وتفقد وكيل تعليم مطروح معروضات الاقتصاد المنزلي بالمدرسة مشيدًا بالعمل المخلص والاداء الراقي البارز لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي موجها لمنال عصفور موجه عام المادة باستمرار تفعيل التدريب العملي لاثرها الواضح في تعليم بناتنا الطالبات لمهنة جميلة تفيدهن في حياتهن العملية المستقبلية.