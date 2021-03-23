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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رياح شديدة تضرب مدن وقرى البحيرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شهدت جميع مراكز وقرى محافظة البحيرة حالة من سوء الأحوال الجوية بشكل كبير، حيث هبت رياح شديدة محملة بالأتربة على الكثير من المناطق، وخاصة المناطق الصحراوية، خاصة بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وأبو المطامير، وحوش عيسى.

يأتى ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الرياح الشديدة والطقس السيئ.

وتسببت تلك الرياح فى اقتلاع العديد من أعمدة الإنارة الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ببعض مراكز المحافظة كما تسببت العواصف والرمال بالطرق الحيوية خاصة طريق "القاهرة _ الإسكندرية" الصحراوى فى تقليل الرؤية على الطريق نظر لشدة الرياح التى وصلت إلى حد العواصف.

فيما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جميع الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة حرصا على أرواحهم، وكذلك تحذير السائقين على الطرق بالالتزام بالتعليمات المرورية وتقليل سرعة السيارات.

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