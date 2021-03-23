الكرملين: لن نفصح عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه بوتين

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء أن الكرملين لن يكشف عن اللقاح الروسي الذي يأخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بيسكوف - خلال مؤتمر صحفي - إن اللقاح الذي سيتلقاه بوتين سيكون بلا شك واحدا من اللقاحات الثلاثة الموجودة في روسيا".. وأضاف "لن نقول على وجه التحديد أيهما. جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة تماما.. إنها جيدة جدا وموثوقة وفعالة".وحول تفاصيل تلقيح الرئيس، قال بيسكوف "ليست هناك معلومات مؤكدة بشأن ظهور بوتين أمام الكاميرا للحصول على اللقاح ولن نؤكد ذلك".كما شدد بيسكوف على أن هناك صعوبة بتحديد ما إذا كان عملية التطعيم ستكون بمكان العمل أو غرفة التطعيم، قائلا "بما أن الطبيب يعتبر ذلك ضروريًا في الواقع، فسيتم عمل كل شيء وفق الأصول وسنحاول ألا يتعارض ذلك مع مهام الرئيس وجدول أعماله".وحدد الكرملين اليوم الثلاثاء موعد تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللقاح الروسي ضد كورونا.من ناحية أخرى. قال فيودور ليسيتسين، كبير المتخصصين في المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية "جاماليا"، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا قد تضرب روسيا في أواخر أبريل المقبل أو أوائل مايو.وأضاف ليسيتسين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الموجة الثالثة قد تستمر لمدة لا تقل عن شهرًا أو شهرين.وفي الوقت ذاته، أكد الخبير الروسي أنه يمكن تطعيم 70% من الشعب ضد فيروس كورونا بحلول يونيو أو يوليو المقبلين ما لم تظهر عوامل سلبية تؤثر على وتيرة حملة التطعيم، مشيرًا إلى أن 70% هي النسبة المطلوبة لتحقيق مناعة القطيع.يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بلغ 4 ملايين و474 ألفًا و610 إصابات وتماثل 4 ملايين و88 ألفًا و45 شخصًا للشفاء، في حين بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 95 ألفًا و818 وفاة.