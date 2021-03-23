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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يشهد تكريم الأمهات المثاليات بالمنطقة الشمالية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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شهد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المنطقة الشمالية وذلك خلال الحفل الذي أقامته المنطقة الشمالية بمناسبة يوم المرأة وعيد الام ويوم الشهيد.

وقام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بمنحهن هدايا عينية وشهادات تقدير تكريمًا لأمهات مصر.

وتوجه الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ بالتهنئة إلى الأمهات عظيمات مصر وسر وجود البشرية اللاتى يحملن أسمى معانى الوطنية.

كان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس الاحتفالية التى أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم.، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وكرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خلال الإحتفالية المقامة عددا من الامهات المثاليات الذين ضحوا وتفانوا في خدمة أبنائهم ضاربين اعلى درجات القيم الإنسانية.

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