انخفاض مستمر.. 25.4% نسبة التصويت في انتخابات «الكنيست» الإسرائيلي

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، منذ قليل، أن نسبة التصويت بلغت 25.4% حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.وأوضحت لجنة الانتخابات الإسرائيلي أن هناك انخفاضا في عدد المصوتين مقارنة بآخر انتخابات، إذ بلغت النسبة حينها 27.6% حتى الساعة ذاتها، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وتجرى، اليوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرون، ويتنافس فيها 39 قائمة انتخابية، بينهم الأحزاب العربية.ويسعى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى تجاوز نسبة الحسم المطلوبة لتشكيل ائتلاف حكومي يميني، بالحصول على 61 مقعدًا داخل الكنيست، من إجمالي 120 مقعدًا.وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة التي تجرى لدى تل أبيب خلال عامين، وهي سابقة لم تحدث من قبل.