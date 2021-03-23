«المالية» تجتمع مع «الجايكا» اليابانية لتطوير التأمين الصحي

عقدت مي فريد، معاون وزير المالية ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، وحسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع استشاري منظمة "JAICA" اليابانية.ويأتي ذلك في إطار مشروع تعاون فني مع حكومة اليابان بعنوان "مشروع تنمية القدرات من أجل تنفيذ سياسة التغطية الصحية الشاملة" في مصر، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.كما أنه يأتي في إطار السعي المستمر لتحسين إدارة المنظومة الصحية في مصر والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التأمين الصحي الشامل؛ بهدف إتاحة أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.