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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يبحث التعاون مع مؤسسة مساعدة القلوب الصغيرة ببريطانيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع إمام كبير مدير المؤسسة الخيرية لمساعدة القلوب الصغيرة ببريطانيا، وذلك لمناقشه أوجه التعاون مع قسم جراحة القلب وقلب الأطفال بالمستشفى الجامعي، بحضور كلا من الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعه لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب، الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحه قلب الأطفال بالمنصورة، والدكتور أيمن عبدالغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب سوهاج، والدكتور مصطفي أبو سديره رئيس قسم الأطفال، الدكتور خالد عبدالغفار أستاذ جراحة القلب والصدر، الدكتورة صفاء حسين أستاذ مساعد أمراض قلب الأطفال.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون سيكون إضافة متميزة للمنظومة الطبية لخدمة أطفال المحافظة بوجه خاص وأطفال الصعيد بوجه عام، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة المواطنين داخل المحافظة وخارجها، حيث أن قسم جراحة القلب يعد مركزًا متميزًا قادرًا على التعامل مع الحالات الحرجة في هذا التخصص.

وأشار الدكتور حسان النعماني إلي أنه من خلال هذا التعاون سوف يتم تشغيل قسطرة قلب وجراحة قلب مفتوح للأطفال، وتوفير الأطقم والمستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي دعم القسم بمجموعة من الجراحين المتميزين في جراحة العمليات المعقدة والدقيقة.

وأضاف الدكتور أيمن عبدالغفار أنه بالتعاون مع المؤسسة سيتم توفير رعاية للأطفال المصابين بأمراض قلبية وبحاجة إلى إجراء جراحة عاجلة بالقلب وقسطرة علاجية، إلى جانب توفير فريق طبي متكامل لإجراء العمليات الجراحية للأطفال.

والجدير بالذكر أن قسم جراحة القلب والصدر يقدم عدد من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، فهو يخدم حالات الطوارئ وإصابات الصدر على مستوي المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى أن القسم يقدم خدماته العلاجية على مدار 25 سنة، ويجري العديد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة التي ساهمت في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى.

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