الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

أصدر، اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرار تكليف الدكتور الشحات سعد محمد عتمان وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب للقيام بعمل عميد كلية التربية، وذلك لنهاية العام الجامعي 2020/2021 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.كما التقي دعدور مع الدكتور الشحات سعد محمد عتمان، لبحث أطر العمل خلال الفترة القادمة، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم.