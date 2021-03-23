قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

أعلنت محافظة أسيوط، عن السيطرة على بقعة زيت سولار، قادمة من سوهاج عقب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، من خلال التنسيق والتعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة ومديريتي الري والصحة والوحدات المحلية بكل مركز وغرف العمليات الرئيسية في هذا الشأن كل في نطاق عمله فضلًا عن متخصصين لقياس سرعة المياه ومتابعة اتجاه البقعة وخط سيرها وتفتيتها والتخلص منها.كان محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، قد تلقى بلاغًا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد تلقيها اخطارًا من إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج يفيد بوصول بقعة سولار متسربة من سوهاج إلى المراكز الجنوبية لمحافظة وعلى الفور تم اخطار كافة الجهات المعنية لاتخاذ وتنفيذ الاجراءات اللازمة لذلك.وأوضح المحافظ أنه تم متابعة الموقف والتطورات أولًا بأول منذ دخولها إلى المراكز الجنوبية وحتى وصولها إلى مدينة أسيوط وتفتيتها والسيطرة عليها حاليًا عن طريق فرق متخصصة لمعالجة البقعة وتفتيتها والقضاء عليها نهائيًا مشيرًا إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية على امتداد نهر النيل بدءًا من المراكز الجنوبية لمواجهة بقعة سولار متسربة إلى نهر النيل وقادمة من محافظة سوهاج والعمل على إزالة آثارها والتعامل معها بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.وأضاف أنه تم إغلاق مؤقت لبعض محطات مياه الشرب المرشحة ومآخذ النيل عقب وصول البلاغ بقرب وصول بقعة السولار إلى الحدود الجنوبية للمحافظة وذلك كإجراء احترازي وتشغيل محطات المياه الارتوازية البديلة مما تسبب في قطع المياه عن بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى مشيرًا إلى سحب عينات المياه بصفة مستمرة لتحليلها والتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بهذه البقعة ومن ثم تم إعادة تشغيل المحطات المرشحة وذلك عقب السيطرة على البقعة ومعالجتها وتفتيتها والتأكد من سلامة المياه وأنها لا تمثل خطورة على صحة المواطنين.‪ ‬