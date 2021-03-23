مقترح برلماني لإنشاء مستشفى عسكري بالأقصر لخدمة أبناء الصعيد

تقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، باقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإنشاء مستشفى عسكري في المحافظة، لخدمة أبناء صعيد مصر.وقال "إدريس"، في مقترحه اليوم، أن الأقصر عاصمة للسياحة، تستحق أن يكون على أرضها مستشفى عسكري، لتقديم الخدمات الطبية للمدنيين من أبناء الجنوب والعسكريين على حد سواء، مما سيكون له أكبر أثر في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء والنهوض بالخدمات الطبية بصعيد مصر.ولفت إلى أن هناك مساحات من الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بالأقصر، كما من الممكن أن تقوم المحافظة بتخصيص قطعة أرض، لإقامة مستشفى عسكري عليها.ويرى أن هذا الصرح الطبي الكبير حال خروجه إلى النور، سيساهم في توفير الخدمات الطبية لأهالي الأقصر وأبناء المحافظات المجاورة (أسوان-وقنا-والبحر الأحمر وسوهاج)، وستخلق حالة من التنافس الشريف بين مستشفيات وزارة الصحة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.