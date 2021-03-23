ضبط 648 كيلو سكر وزيت تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي السيد، حملات تفتيشية ورقابية على المحال التجارية والتجار التموينيين وتم ضبط مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة إن الحملات أسفرت عن محضر رقم 1133 جنح ضد صاحب محل تجاري بقرية - البوهه - بكفر صقر لحيازته 540 كيلو سكر و108 زيت تموينى لبيعها بالسوق السوداء، ومحضر رقم 1128 جنح ادط ضد ع م ع بقرية القراموص لحيازته سلع غير غذائية ومنتهية الصلاحية، ومحضر رقم 1129 جنح ضد لعدم ممارسه النشاط.كما تم تحرير محضر رقم 1130 جنح ضد صاحب محل بقاله لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 1131 جنح ضد صاحب ثلاجه جبنه لعدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 1132 جنح ضد صاحب محل بقاله لعدم وجود شهاده صحيه وعدم الإعلان عن الأسعار.