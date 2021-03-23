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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 10 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة بالإسكندرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:45 م
أسمدة
أسمدة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ على 7٫340 طن مخصبات زراعية وأسمدة، و3٫500 طن "مبيدات زراعية لمكافحة الآفات والحشرات" داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بوجود مصنع للأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مملوك لأحد الأشخاص، يقوم بطرح منتجاته بالأسواق دون الحصول على موافقة وتسجيل من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسئول وبتفتيشه عثر علي 7٫340 طن "مخصبات زراعية وأسمدة "- 3٫500 طن "مبيدات زراعية لمكافحة الآفات والحشرات" داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة ومدون عليها بيانات تجارة وهمية منتج نهائى معد للبيع"، وتبين إنتهاء رخصة مزاولة النشاط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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