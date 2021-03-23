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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير أردني: تنسيق مشترك على جميع المستويات مع القيادة المصرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:10 م
محمود الخرابشة
محمود الخرابشة
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قال وزير الدولة للشئون القانونية الأردني الدكتور محمود الخرابشة إن التعاون المستمر والجهد المشترك بين مصر والأردن يأتي نتيجة العلاقات الطيبة والتنسيق المشترك على جميع المستويات بين القيادتين المصرية والأردنية.

وأضاف الخرابشة - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن القضايا المشتركة بين البلدين والتعاون المستمر على قدم وساق منذ مدة زمنية طويلة، ولكنه أخذ نهجا جديدًا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله باعتبار أن هناك لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تنسيق المواقف وتوحيدها، وتعديل أواصر علاقات التجارة والاقتصاد وتمكين علاقات البلدين الشقيقين على كافة المستويات.

وأوضح أن الزيارة تبحث جميع الموضوعات وكل ما يتعلق بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين سواء كانت في التبادل التجاري أو في مجال الطاقة أو مجال الكهرباء، مرحبًا بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تنظيم وتنسيق العلاقات وتعزيز أواصر علاقات التبادل التجاري والاقتصادي والخدماتي، مضيفًا أن هذا اللقاء رقم (29)، ويهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين ستترك أثرًا إيجابيًا على مختلف قضايا المنطقة وعلى القضية المركزية العربية وتحديدًا القضية الفلسطينية خاصة أن هناك رؤية ومواقف مشتركة بين البلدين على كافة المستويات، وبأن الرئيس السيسي والملك عبد الله لهم مواقف واضحة بدعم القضية الفلسطينية، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى أن هذا سيترك انطباع لدى العالم سواء على المستوى العربي أو الدولي.

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