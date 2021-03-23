«الضرائب» تطالب الممولين بتقديم الإقرارات قبل 31 مارس

أهابت مصلحة الضرائب المصرية بكافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وعدم التأخير حتى 31 مارس وذلك منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة.وأكدت المصلحة على تقديمها كافة الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميداني بالمأموريات أو الاتصال بالخط الساخن 16395.