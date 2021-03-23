بسعر خيالي.. بيع أكبر لوحة فنية على القماش في العالم بدبي

بيعت أكبر لوحة على القماش في العالم بمبلغ 62 مليون دولار في دبي، لتصبح بذلك ثاني أغلى لوحة تُباع في مزاد لفنان على قيد الحياة.اللوحة اسمها "رحلة الإنسانية" وهي من أعمال الرسام البريطاني ساشا جفري ومُسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة مرسومة على القماش في العالم.رُسمت اللوحة على قطعة قماش كبيرة في أرضية قاعة الرقص بفندق أتلانتس في دبي على مدى سبعة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا، وتم تقسيمها إلى 70 قطعة من أجل بيعها.اشترى اللوحة أندريه عبدون، وهو فرنسي يعيش في دبي ويعمل في مجال العملات المشفرة.وكان جفري يستهدف جمع 30 مليون دولار من بيع اللوحة، التي تبلغ مساحتها 1980 مترا مربعا من القماش، في صورة قطع وتخصيص العائد لأعمال خيرية لكن عبدون طرح سعرا للوحة كاملة.