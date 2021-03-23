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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ مشروعات صرف صحى بمركز مشتول السوق بـ642 مليون جنيه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:41 م
مشروعات صرف صحى
مشروعات صرف صحى
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية معدلات أداء ونسب تنفيد مشروعات الصرف الصحي الجارية بمركز ومدينة مشتول السوق، والمقامة بتكلفة 642 مليون جنيه لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة ماليه بلغت 642 مليون جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 10 الاف م3اليوم و3 محطات رفع صرف صحي بقريتي ابراش وكفر ابراش بتكلفة 200 مليون جنيه، وانشاء محطة رفع صرف صحي بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنيه، وإنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقري التابعة لمحطة صرف صحي مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحي آمنة وسليمة تعود بالنفع والفائدة عليهم.

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