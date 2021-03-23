إزالة 3 حالات تعدِ على أراضِ زراعية وأملاك دولة بصفط الخمار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية والكتلة السكنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نظمت عدد من حملات النظافة وصيانة كشافات الإنارة، حيث قامت بصيانة 30 كشاف إنارة بطريق صفط الخمار أبو يعقوب.وقال محمد محمود رئيس قرية صفط الخمار، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للإزالة عدد من التعديات، بقرى صفط الخمار ودمشا وهاشم، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 255 مترا، منها حالة عبارة عن سور بطول 30 مترا على أملاك دولة وحالتين عبارة عن بناء بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وازالة شدة خشبية لسقف كان مجهز لصبه بصفط الخمار على مساحة قيراط.وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة والنظافة بالقرية قام بتنفيذ حملات نظافة ورفع المخلفات من جميع المناطق وبخاصة منطقة السلخانة وتم الانتهاء من بناء سور السلخانة لمنع الأهالي من القاء اي مخلفات بتلك المنطقة وللحفاظ على أملاك الدولة وتكليف وردية لمتابعة ذلك وتحرير مخالفة لغير الملتزمين من الأهالي، كما قام قسم الإنارة العامة بالقرية بمواصلة تنفيذ حملات لصيانة اعمدة انارة الطرق العامة والشوارع بقرية ابو يعقوب في الفترة المسائية حفاظا علي الارواح وحدا من الاخطاربتلك الطرق الرابطة بين القري المختلفة حيث تم صيانة 30 كشاف إنارة.