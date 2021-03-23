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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب»: استمرار تنظيم ندوات التوعية بكيفية تقديم الإقرارات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:38 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
راندا التوني
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أعلنت مصلحة الضرائب، استمرار تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، بنظام "أون لاين" يوميًا، وذلك تيسيرًا على المموليين؛ للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية سواء على المنظومة الحالية أو الجديدة.

وتوفر المصلحة محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة.

كما أن المصلحة على أتم استعداد للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات ونقابات لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات.

واكدت المصلحة أنه على من يرغب من هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات، بعقد ندوة توعية بالتنسيق مع المصلحة من خلال الإتصال بالخط الساخن 16395 على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة وموضوعها سواء تقديم الإقرارات على المنظومة الحالية أو الجديدة أو عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو غيرها من الموضوعات الضريبية، وكذلك تحديد عدد أعضائها المشاركين بالندوة وسيتم تنظيمها على الفور.

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