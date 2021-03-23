شركتى الجملة: توافر 28 صنفا بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع

أكد رئيسا شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن نسب صرف السلع التموينية لمنافذ صرفها لبقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي قد وصلت إلى حوالي 90%.وأشارا إلى توافر 28 صنفا من السلع الغذائية بمخازنها باحتياطيات كبيرة تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والشاي والمسلى النباتي وزيوت الطعام وصولا إلى علب الكبريت.وأفاد التقرير الوارد من الشركتين إلى أن متوسط صرف السكر لمنافذ التوزيع يصل إلى حوالي 4 آلاف طن يوم، والزيت يصل الى حوالي 3 آلاف طن يوم، والارز والمكرونة حوالي 1000 طن يوم، وأيضًا لكل صنف منهما، كما تواصل مخازن الشركتين صرف احتياجات منافذ التوزيع حسب احتياجات كل منفذ منها.من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيسا الشركتين بصرف كل احتياجات المنافذ من سلع غذائية، مؤكدا ضرورة توفير كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية على بطاقة الدعم قبل حلول شهر رمضان المبارك بجودة عالية وبالكميات التي تتوافق مع الدعم المقرر لكل بطاقة.