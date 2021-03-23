رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 73 ألف قطعة طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:37 م
قطعة طبية مجهولة
قطعة طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، التحفظ على 33700 عبوة من الغيارات الطبية الخاصة بالعمليات، و40100 لفة شاش طبية مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية لإنتاج المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات، لتصنيع وتغليف الغيارات الطبية بمنطقة المنتزه اول، ومزاولة نشاط غير المشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المعقمة والتى تستخدم فى علاج الجروح والعمليات الجراحية غيارات طبية، شاش طبى، أربطة طبية وغير مطابقة للمواصفات الطبية داخل مصنعه المشار إليه بدون ترخيص من الجهات المعنية وبإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 33700 عبوة من الغيارات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مُعد للبيع، 40100 لفة شاش طبية مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف، 200 كيلو جرام من القطن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف، 500 عبوة رباط طبى ضاغط بدون بيانات تجارية وغير مطابق للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للبيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021


الصور

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

عمان تشارك في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

خبير يكشف فوائد الإغلاق في عيد القيامة بألمانيا

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون