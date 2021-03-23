التحفظ على 73 ألف قطعة طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، التحفظ على 33700 عبوة من الغيارات الطبية الخاصة بالعمليات، و40100 لفة شاش طبية مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية لإنتاج المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات، لتصنيع وتغليف الغيارات الطبية بمنطقة المنتزه اول، ومزاولة نشاط غير المشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المعقمة والتى تستخدم فى علاج الجروح والعمليات الجراحية غيارات طبية، شاش طبى، أربطة طبية وغير مطابقة للمواصفات الطبية داخل مصنعه المشار إليه بدون ترخيص من الجهات المعنية وبإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 33700 عبوة من الغيارات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مُعد للبيع، 40100 لفة شاش طبية مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف، 200 كيلو جرام من القطن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف، 500 عبوة رباط طبى ضاغط بدون بيانات تجارية وغير مطابق للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للبيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.