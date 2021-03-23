بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن بدء فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وهيئه الاسعاف كان في مقدمتهم مدير هيئة الاسعاف وذلك بمستشفى المنصورة الدولي حيث تم تطعيم عدد كبير من الاطقم الطبية وذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالأطقم الطبية وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.وأضاف وكيل الوزارة، أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي.وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط أما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين والاطقم الطبيه للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:www.egcovac.mohp.gov.eg.