إعلان نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنوفية غدًا

كشف الشيخ عبدالعزيز النجار، رئيس منطقة الأزهر بالمنوفية، عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، 20202021 الفصل الدراسي الأول، بمنطقة المنوفية الأزهرية وأكد أنها متاحة غدًا، بالمعاهد التابعة لمنطقة الأزهر الشريف بالمنوفية وعلى موقع الأزهر بعد اعتمادها من فضيلة الشيخ وكيل الأزهر الشريف.وأكد رئيس منطقة الأزهر بالمنوفية، خلال بيان، أن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، ستكون متاحه في المعاهد غدًا، وان الطالب من الممكن أن يعرفها عبر موقع الأزهر الشريف، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور محمد بدر مدير الامتحانات، عصام محمود الشامى رئيس كنترول الشهادة الابتدائية بالمنطقة، محمد الباهي رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالمنطقة.ووجه رئيس منطقة الأزهر بالمنوفية خالص التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا على ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وبالأزهر الشريف بالمنوفية.وتقدمت منطقة الأزهر بالمنوفية، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزيةوجميع العاملين بها في وقت سابق، بخالص التهنئة إلى جميع الأمهات المصرية خاصة وأمهات العالم عامة بمناسبة عيد الأم، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الأم ليس يوم واحد، بل كل يوم وان أمهات مصر هن رمز العطاء ونبع الحنان ومصنع الأجيال، موضحًا أن تعاليم الأديان السماوية، أعلت من مكانة الأم والوالدين بشكل عام وجعلت البر بهما قرين الإيمان بالله وعقوقهما من أعظم الذنوب، وأن المرأة المصرية ستظل عماد الأسرة وشريك أساسي في بناء المجتمعات وتطورها مثمنًا دورها التاريخى ومشاركتها الفعالة للارتقاء بوطننا الغالي مصر فى كافة المجالات.