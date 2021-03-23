مقتل 3 عسكريين جراء خلل في قاذفة استراتيجية روسية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن وزارة الدفاع أن ثلاثة عسكريين روسًا قُتلوا اليوم الثلاثاء جراء خلل في القاذفة الاستراتيجية الروسية توبوليف تو-22 إم3 القادرة على حملة أسلحة نووية في مطار بالقرب من كالوجا.وقالت الوكالة: إن لجنة تابعة لسلاح الجو أُرسلت إلى المطار الواقع جنوبي غرب موسكو للوقوف على سبب الحادث.