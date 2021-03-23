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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعيين أحمد منصور أمينًا عاما للهيئة القومية للبريد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:34 م
الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق
طارق عتمان
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أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارًا بتعيين أحمد منصور أمينًا عامًا للهيئة القومية للبريد.

ويتمتع أحمد منصور بخبرة كبيرة من العمل المصرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع، تمتد لأكثر من 23 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير نظم العمل وتقييم الأداء.

وشغل "منصور" نائب أول الرئيس ورئيس قطاع نظم المعلومات بالبنك الأهلي الكويتي – مصر بعد ان انتقل من البنك المركزي المصري، والذي شغل به العديد من المناصب منها مدير إدارة القنوات الرقمية ورئيس فريق عمل البلوك تشين ورئيس مشروع اعرف عميلك الموحد وعضو في مجموعة عمل العملات المشفرة والرقمية وقد نجح منصور في توعية وتدريب أكثر من ٥ آلاف مصرفي على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي ويعد منصور مدرب محترف ومدرس بالجامعة الامريكية بالقاهرة والجامعات المصرية والمعهد المصرفي المصري ومستشارًا للتكنولوجيا المالية والبلوك تشين وتكامل الخدمات والتحول الرقمي.

وسيتولى منصور إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات والتكنولوجيا المالية والابتكار وقطاع تنظيم السوق البريدي بالهيئة القومية للبريد.

جدير بالذكر أن أحمد منصور هو خريج كلية التجارة جامعة عين شمس تخصص محاسبة، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وبرنامج قادة المستقبل future leader 2016 ودبلومة التكنولوجيا المالية من جامعة هونج كونج ودبلومة القيادة واتخاذ القرار (مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة) وحاصل علي العديد من الدورات والشهادات الدولية في إدارة المشروعات وإدارة النظام وتصميم حلول النظام.

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