«التجارة الداخلية»: الناتج المحلي لامس 6 ترليونات جنيه العام الماضي

قال الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالى الناتج المحلى العام الماضى قرب من 6 ترليون جنيه، وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمسه بقيمة تقرب من 1.2 ترليون جنيه، لافتا إلى أن معدلات نمو التجارة الداخلية في مصر تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط.وأوضح عشماوي، خلال الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أن مصر تمتلك 3 ملايين متر مربع مساحات عرض بتجارة التجزئة، لافتا إلى احتياج مصر إلى حوالي 30 مليون متر مربع للوفاء بحاجة جميع المواطنين وأكثر، مضيفا أن حجم التجارة الالكترونية في مصر سنويا يصل إلى 80 مليار جنيه، من إجمالي 500 مليار جنيه حجم التجارة عموما، وذلك على المستوى الأرقام الرسمية، حيث يصل حجم التجارة الإلكترونية الرسمية وغير رسمية إلى 400 مليار جنيه.وأكد أن حجم تجارة الجملة والتجزئة سنويا تصل إلى 850 مليار جنيه، على أن تصل حجم تجارة التجزئة إلى 500 مليار جنيه، مشددا أن عدد العاملين بقطاع التجارة يصل الى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى، حيث يمثل قطاع التجارة 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية.ونوه مساعد وزير التموين، إلى أنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة، لافتا إلى أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسلع، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع‪.