لحل أزمة النهايات.. «الري» تواصل تبطين ترع القليوبية

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.وتفقد المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، عدة كباري يتم إنشاءها على الرياح التوفيقي، والأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، ومنها تأهيل ترعه "المكاسر" زمام هندسة ري غرب بلبيس تفتيش ري شرق القليوبية، وتأهيل ترعه "أم الفئران" زمام هندسة ري شبرا تفتيش ري قبلي، وترعة "كشمير اليمني" زمام هندسة ري شبرا.كما تابعت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، الثلاثاء، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها المقدام، اليسري للبحر الخليلي، وتأهيل ترعه السنيتي زمام هندسة ري كفر شكر، وتأهيل ترعة الإشارة، وترعة الزماخ، وترعة الخزان الجديد زمام هندسة ري كفر شكر، وترعة الشغانبة وترعة قها زمام هندسة ري قليوب وترعة فرع طحانوب، وترعة أيسر مويس، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الري والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.