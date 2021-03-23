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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب «تربية نوعية» بأشمون ينفذون مشروع تخرجهم على جدران الكلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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نفذ طلاب كلية التربية النوعية بأشمون التابعة لجامعة المنوفية، مشروعا فنيًا بشكل مميز، حرصوا من خلاله على أن تكون الكلية نفسها مشروعهم، زينوا جدرانها بالرسم لتتحول إلى لوحة فنية مبهجة.

وأوضح الدكتور محمد زيدان، أن تنفيذ المشروع الفني، يؤكد دور الفن في نشر التوعية،لأن الفن مؤثر حقيقي يسهم في عمليات التجديد والتطوير الاجتماعي، مشيدا بالمستوى الفني للتصميم، وبالجهد المبذول من الطلاب لإخراج العمل الفني، الذي يهدف إلى رفع الذوق الفني لطلاب الكلية.

وأكد الطلاب خلال بيان، أنهم يقوموا بعمل مشروعات مختلفة في الكلية كل عام، وفكرة تجميل المبنى الذين يتلقون فيه الدراسة، كانت مقترحة أستاذ المادة ميلاد ابرهيم.

واستخدم الطلاب خليط من الألوان البلاستيكية وفرش وأقلام الرصاص، رسموا التصميمات على حوائط وجدران محطة تحلية وتنقية مياة الشرب بالكلية كمرحلة أولى ستشمل عدد من جوانبها وشرعوا في تلوينها، ورغم صعوبة التنفيذ بخاصة الحوائط المرتفعة إلا أنهم بصبرهم ومثابرتهم استطاعوا تحقيق ذلك بتناسق ألوان رائع لتضفي على المكان جمال ورونق.

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