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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان ومحافظ الدقهلية يزرعان 1050 شجرة زيتون

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:33 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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شارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بزرع 1050 شجرة زيتون داخل وخارج ديوان المحافظة، ضمن مبادرة "هنجملها".

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى تجميل المحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدًا بدعم المحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

من ناحيته، أكد محافظ الدقهلية حرصه على زراعة كافة الأماكن بالمحافظة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

ومن ناحيته، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

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