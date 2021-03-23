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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مؤتمر الباطنة بجامعة الأزهر يكرم «المحرصاوى»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:32 م
مؤتمر الباطنة
مؤتمر الباطنة
إسلام أبوالمجد
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كرم الدكتور مجدي الدهشان رئيس قسم الباطنة بطب بنين الأزهر بالقاهرة، رئيس المؤتمر العاشر لقسم الباطنة، فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتسليمه درع المؤتمر؛ تتويجًا لنجاح المؤتمر،بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

جدير بالذكر أن المؤتمر العاشر لأقسام الباطنة شارك فيه عديد من أساتدة أمراض الباطنة بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركة عديد من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، كما شارك أيضًا أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وأطباء وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم عدد من العلماء المشاركين، بجانب تكريم كل من: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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