بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر33 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5792 نقطة بنسبة هبوط بلغت 58ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر226 مليون سهم تمت عبر 9755 صفقة نقدية بقيمة 10ر40 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر24 نقطة ليبلغ مستوى 12ر4690 نقطة بنسبة هبوط بلغت 52ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 001ر147 مليون سهم تمت عبر 4888 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 ملايين دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر37 نقطة ليبلغ مستوى 20ر6347 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر79 مليون سهم تمت عبر 4867 صفقة بقيمة 3ر29 مليون دينار.