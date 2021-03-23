أوكرانيا: سلالة بريطانيا المتحورة منتشرة في أنحاء البلاد

أكد وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أن سلالة فيروس كورونا المتحورة التي تم اكتشافها في بريطانيا، منتشرة في أنحاء بلاده.وقال ستيبانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - أن هذه السلالة من الفيروس تعد أكثر شراسة وتؤثر على الشباب، مشددًا على أنها معدية أكثر بثلاث مرات مقارنة بالسلالة التي ظهرت أولًا في مدينة ووهان الصينية.وأوضح وزير الصحة أن فترة حضانة المرض انخفضت لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، فضلًا عن تطور السلالة بسرعة أكبر، فهي لا تؤثر فقط على الرئتين بل على الكلى والكبد والأغشية المخاطية والجهاز العصبي المركزي.