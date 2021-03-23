«مصر للطيران» تسيير 43 رحلة لنقل 3882 راكبا غدا

تسير مصرللطيران غدًا الأربعاء 43 رحلة جوية بمطار القاهرة الدولي، بمعدل 26 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، مسقط، نيويورك، إسطنبول، أمستردام، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، و13 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 3882 راكبا.وتلتزم مصر للطيران وباقي الشركات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.