التحفظ على 8.6 ألف عبوة مستحضرات طبية بيطرية غير صالحة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التحفظ على 8655 عبوة مستحضرات طبية بيطرية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، و2100 عبوة من مستلزمات الإنتاج مسحوق بودرة، مواد كيماوية مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتصنيع المستحضرات الطبية البيطرية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كميات من المنتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 8655 عبوة مستحضرات طبية بيطرية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، و2100 عبوة من مستلزمات الإنتاج مسحوق بودرة، مواد كيماوية مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية، كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج معدة للتعبئة بحوزة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.