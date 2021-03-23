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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تسعى للحصول على جرعات من لقاح أسترازينيكا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:25 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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قالت هيئة العلوم الصحية السنغافورية، اليوم الثلاثاء، إنها تجري محادثات مع شركة أسترازينيكا بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا لاستخدامه في حملتها الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.

وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته الصحف المحلية - إنها تجري حاليا محادثات مع مختلف الشركات المنتجة للقاحات كورونا، بما فيها شركة أسترازينيكا بشأن خططها للحصول علي لقاحات مضادة لفيروس كورونا. وأضاف البيان أن جميع اللقاحات تخضع لتقييم صارم من قبل الهيئة.

ونجحت سنغافورة - التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.7 مليون نسمة - في تسجيل تراجع لعدد إصابات فيروس كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك بفضل الإجراءات الصارمة المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 60 ألفا و208 حالات.

وتستخدم سنغافورة حاليا كل من لقاحات فايزر-بيونتك ومودرنا في حملة التطعيم، حيث تم إعطاء 792 ألفا و423 جرعة. كما تسلمت سنغافورة عددا غير محدد من جرعات لقاح كورونافاك الصيني الشهر الماضي، لكنها لم تمنحه بعد إذنا للاستخدام الطارئ لحين الحصول على المزيد من المعلومات بشأن المعايير المطلوبة للجودة والسلامة والفعالية.

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