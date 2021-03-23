«الخارجية الفرنسية» تحيي اليوم العالمي للمياه

أحيت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم العالمي للمياه والذى يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "تثمين المياه".وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه في حين لا يزال عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي يقدر بالمليارات وفي حين أن ندرة الموارد وتلوثها آخذ في النمو تحت تأثير تغير المناخ وزيادة الطلب وغياب الإدارة الفعالة، تولي وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية أهمية خاصة لهذا الموضوع، وذلك عقب اعتماد الاستراتيجية الفرنسية الدولية العشرية للمياه والصرف الصحي (2020-2030) التي تبنتها الوزارة العام الماضي.وأضافت أنه "في عام 2019، خصصت وكالة التنمية الفرنسية 1.3 مليار يورو لصالح هذا القطاع، وسمحت المشروعات التي جري تنفيذها لـ1.3 مليون شخص بالاستفادة من خدمة مياه الشرب ولأكثر من 700 ألف شخص من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي".وتابعت أن المياه تعد منفعة عامة تتجاوز قيمتها سعرها بكثير، كما أن الوصول إلى هذا المورد يعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان ومن أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي الذي لا غنى عنه في جميع جوانب حياتنا، تواصل الوزارة جهودها وتشارك بنشاط في ضمان إدارة المياه بطريقة متكاملة ومستدامة في جميع أنحاء العالم".