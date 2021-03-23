رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الفرنسية» تحيي اليوم العالمي للمياه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:46 م
الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
أ ش أ
طباعة
أحيت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم العالمي للمياه والذى يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "تثمين المياه".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه في حين لا يزال عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي يقدر بالمليارات وفي حين أن ندرة الموارد وتلوثها آخذ في النمو تحت تأثير تغير المناخ وزيادة الطلب وغياب الإدارة الفعالة، تولي وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية أهمية خاصة لهذا الموضوع، وذلك عقب اعتماد الاستراتيجية الفرنسية الدولية العشرية للمياه والصرف الصحي (2020-2030) التي تبنتها الوزارة العام الماضي.

وأضافت أنه "في عام 2019، خصصت وكالة التنمية الفرنسية 1.3 مليار يورو لصالح هذا القطاع، وسمحت المشروعات التي جري تنفيذها لـ1.3 مليون شخص بالاستفادة من خدمة مياه الشرب ولأكثر من 700 ألف شخص من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي".

وتابعت أن المياه تعد منفعة عامة تتجاوز قيمتها سعرها بكثير، كما أن الوصول إلى هذا المورد يعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان ومن أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي الذي لا غنى عنه في جميع جوانب حياتنا، تواصل الوزارة جهودها وتشارك بنشاط في ضمان إدارة المياه بطريقة متكاملة ومستدامة في جميع أنحاء العالم".

موضوعات متعلقة

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)


الصور

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

بسعر خيالي.. بيع أكبر لوحة فنية على القماش في العالم بدبي

أوكرانيا: سلالة بريطانيا المتحورة منتشرة في أنحاء البلاد

بريطانيا تحيي ذكرى مرور عام على الإغلاق في مواجهة كورونا

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون

اتحاد الآثاريين العرب ينظم دورة تدريبية حول «نشأة العملات» أبريل المقبل

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس