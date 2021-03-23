حكومة أسكتلندا تعزي أسر ضحايا كورونا بمناسبة مرور عام على الإغلاق

أعربت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستيرجن، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها لجميع أسر الضحايا الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال العام الماضي.وأكدت ستيرجن- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة مرور عام على إعلان الإغلاق في المملكة المتحدة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية- دعمها لجميع من يخوضون المعركة ضد الفيروس، قائلة: "بعد مضي عام، أفكر اليوم في كل من فقدوا أحبائهم بسبب الفيروس وكل من يواصل تقديم تضحيات مفجعة بينما نواصل شق طريقنا عبر هذه المحنة الرهيبة معًا".