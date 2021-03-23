حكومة أسكتلندا تعزي أسر ضحايا كورونا بمناسبة مرور عام على الإغلاق
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:36 م
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أعربت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستيرجن، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها لجميع أسر الضحايا الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال العام الماضي.
وأكدت ستيرجن- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة مرور عام على إعلان الإغلاق في المملكة المتحدة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية- دعمها لجميع من يخوضون المعركة ضد الفيروس، قائلة: "بعد مضي عام، أفكر اليوم في كل من فقدوا أحبائهم بسبب الفيروس وكل من يواصل تقديم تضحيات مفجعة بينما نواصل شق طريقنا عبر هذه المحنة الرهيبة معًا".
وأكدت ستيرجن- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة مرور عام على إعلان الإغلاق في المملكة المتحدة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية- دعمها لجميع من يخوضون المعركة ضد الفيروس، قائلة: "بعد مضي عام، أفكر اليوم في كل من فقدوا أحبائهم بسبب الفيروس وكل من يواصل تقديم تضحيات مفجعة بينما نواصل شق طريقنا عبر هذه المحنة الرهيبة معًا".