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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عبر «فيس بوك».. «الدستور» تخترق سوق دعوات «كلوب هاوس»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
زينب صبحي
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"تعبت من كتر ما دورت على دعوة لتطبيق كلوب هاوس احنا هنوفر عليك كتير من التدوير، دلوقتي احصل على دعوة للتطبيق في أقل من دقيقة فقط وبسعر مناسب للجميع"، إعلانات دعائية نشرتها عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي- فيس بوك-؛ لبيع دعوات الانضمام إلى برنامج "كلوب هاوس" المخصص لهواتف الأيفون.

ذاع سيط برنامج "كلوب هاوس" خلال الفترة الراهنة، والذي أصدر لخلق غرف نقاشات خاصة مؤمنة بشكل كامل لمالكي هواتف الأيفون، إلا أن الأمر لا يتوقف عند تحميل البرنامج من "أبيل أب أستوري"، ولكن لا بًد أن يتم إرسال دعوة للدخول إلى غرف المناقشات.

الأمر الذي أسقط عدد كبير من مستخدمي الأيفون في قبضة سوق بيع دعوات الإنضمام لـ" الكلوب هاوس"، فعرضت صفحات الفيس بوك دعوات للبرنامج، بمبالغ مالية، تراوحت من 180 لـ200 جنيه، في الأيام التي تتوافر فيها الدعوات، وفي أيام آخرى 500 جنيه.

خاضت "الدستور" مغامرة الحصول على دعوة للبرنامج، صباح اليوم الـ23 من مارس 2021، وطلبت دعوة من أحد مديري صفحة "كلوب هاوس" على الفيس بوك، والذي أوضح أن سعر الدعوة 180 جنيهًا، ومدة الدعوة دقيقتين فقط، على أن يحول المبلغ عبر أحد المحافظ الذكية أو عبر الإيداع من خلال أحد البنوك.

ولفت إلى أن سعر الدعوة يختلف يوميًا؛ لأنه يتوقف على عدد الدعوات المتوفرة، فإذا زادت عن 10 دعوات، فالسعر يتراوح من 150 لـ 180 جنيهًا، أما في الأيام التي يملك أصحاب الصفحة دعوتين أو 3 دعوات فقط، فيتراوح سعر الدعوة ما بين 500 إلى 800 جنيه.

على الضفة الآخرى، قررت نورهان حسن، البالغة من العمر 25 عامًا، أن تشتري دعوة لدخول برنامج "كلوب هاوس"، بعد حديث عدد كبير من مستخدميه عن الخدمات المقدمة عليه، فبدأت بحصص للتقوية في اللغات الأجنبية، وجلسات علاج ودعم نفسي، وتنمية بشرية، وغيرها.

قالت إنها دخلت للبرنامج بعد معاناة طويلة في الحصول على دعوة مجانية من خلال أحد رفاقها، لكنها لم تجد، ودفعها فضولها لشراء الدعوات عبر السوشيال ميديا، فاشترت دعوة ضمها لغرف دردشة الكلوب هاوس بـ 600 جنيه، وكانت الدعوة لمدة 3 دقائق تتم بعد تحويل المبلغ على الرقم الذي يحدده صاحب الدعوة.

ونوهت بأنه بعد الـ3 دقائق يتم إلغاء الدعوة؛ وفي حال الرغبة في شرائها مجددًا عليها الدفع مرة آخرى بسعر جديد، معلقه:" اشتريت دعوة ومعرفتش أدخل لان الموبيل فصل شحن راحت عليا وأضطريت ادفع تاني علشان تتبعتلي".

فيما قالت أميرة حسن، البالغة من العمر 20 عامًا، إنها حصلت على دعوة الانضمام لـ "كلوب هاوس" بـ 250 جنيهًا، منذ حوالي إسبوعين، والتي اشترتها من إحدى صفحات موقع الفيس بوك التي تحمل اسم البرنامج، معلقه:" بيع الدعوات بقي مبالغ فيه جدًا".




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