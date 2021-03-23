أبومازن: فلسطين حريصة على تعزيز العلاقات مع باكستان

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حرصه على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع باكستان، وإثراء علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين والبلدين لما فيه خيرهما ومنفعتهما.وثمن عباس- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء- مواقف باكستان الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله المشروع.وهنأ رئيس باكستان عارف علوي، بمناسبة احتفال بلاده بيوم الجمهورية، قائلًا في برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتوجه لكم وللحكومة وللشعب الباكستاني الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، بأحر تهانينا القلبية بمناسبة احتفالكم بيوم الجمهورية، داعين الله تعالى أن يمن عليكم بالصحة والسعادة والتوفيق، وعلى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وشعبها العزيز بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء".