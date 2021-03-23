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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 4 مراكز معتمدة بالمنيا لتطعيم لقاح كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:23 م
تخصيص 4 مراكز معتمدة
تخصيص 4 مراكز معتمدة بالمنيا لتطعيم لقاح كورونا
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تخصيص 4 مراكز طبية معتمدة لتطعيم وتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا داخل المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المراكز الأربعة المعتمدة هي مركز طبي قلندول بمركز ملوي ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة ومركز طبي القيس بمركز بني مزار بالإضافة الى مستشفى سمالوط النموذجي.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تطعيم المواطنين، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن المراكز الأربعة ستعمل بدءا من غدا الأربعاء 24 مارس لصرف اللقاح للمواطنين، مؤكدا أن التطعيم للمواطنين بلقاح فيروس كورونا سيكون عن طريق المنظومة الإليكترونية لصرف اللقاحات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إليكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.

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