رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 173 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال يوم واحد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:29 م
اللاجئين
اللاجئين
أ ش أ
طباعة
أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 173 لاجئا (منهم 52 امرأة و88 طفلا) عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديد يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن 634 نازحا عادوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 6 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

موضوعات متعلقة

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

بريطانيا تحيي ذكرى مرور عام على الإغلاق في مواجهة كورونا

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون

اتحاد الآثاريين العرب ينظم دورة تدريبية حول «نشأة العملات» أبريل المقبل

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس