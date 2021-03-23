عودة 173 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال يوم واحد

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 173 لاجئا (منهم 52 امرأة و88 طفلا) عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديد يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن 634 نازحا عادوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 6 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.