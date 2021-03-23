7290 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 آلاف و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و815 آلفا و712 إصابة، من بينها 3 آلاف و865 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.وأضافت أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 61 ألفا و951 حالة وفاة.وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و555 ألفا و766 متعاف حتى الآن.وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 12 مليونا و284 ألفا و847 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.